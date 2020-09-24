КМИС: треть украинцев поддерживает Лукашенко

24 сентября, 2020, 16:52

31,3% украинцев поддерживают самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии

"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", - сообщает КМИС.

Отмечается, что тех, кто поддерживает протестующих, больше на Западе и в Центре Украины, а тех, кто поддерживает Лукашенко, - на Юге и Востоке.

В свою очередь сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко больше всего поддерживают белорусских протестующих против Александра Лукашенко.

Поэтому согласно результатам опроса, 81,1% избирателей Порошенко поддерживают протестующих. В свою очередь 4,1% - Лукашенко.

В то же время среди избирателей президента Украины Владимира Зеленского половина поддерживает протестующих - 49,1% , а 28,3% - Лукашенко.

Исследование проходило с 12 по 16 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров были опрошены 2000 респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

23 сентября в Минске, во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. Протестующих облили из водометов и начали массовые задержания.

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