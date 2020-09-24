 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: фигурант расследования "Забороны" Зотов заявил, что Матиос ему угрожал

Дело Шеремета: фигурант расследования "Забороны" Зотов заявил, что Матиос ему угрожал

По словам фигуранта расследования "Забороны" о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Максима Зотова, на него оказывал давление бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос

Об этом он сообщил в комментарии "Вести" .

"Считаю нужным сообщить, что на меня и моих родных оказывалось существенное давление со стороны главного военного прокурора Анатолия Матиоса и его подчиненных с целью дать клеветнические показания в адрес Клименко. Подчиненные Матиоса лично угрожали мне и описывали те "неприятности", которые произойдут со мной в случае если я не дам показаний. Поскольку я отказался от этого, не исключаю, что эти лица также причастны и к появлению на свет ложных показания Мацюк, а также журналистского расследования, которое на них и строится", - отметил Зотов.

Он отметил, что готов полностью ответить на все вопросы следствия по делу об убийстве Павла Шеремета и пройти полиграф.

"Я не имею никакого отношения к трагическим событиям, которые привели к гибели журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Изложенные журналистами предположения являются не более чем ложью и клеветой. В качестве свидетеля по делу Павла Шеремета я также готов дать показания правоохранителям и пройти полиграф, чтобы снять все вопросы ко мне. Я абсолютно чист перед законом, и мне нечего прятаться", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать