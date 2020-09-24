Дело Шеремета: фигурант расследования "Забороны" Зотов заявил, что Матиос ему угрожал

24 сентября, 2020, 19:14

По словам фигуранта расследования "Забороны" о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Максима Зотова, на него оказывал давление бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос

Об этом он сообщил в комментарии "Вести" .

"Считаю нужным сообщить, что на меня и моих родных оказывалось существенное давление со стороны главного военного прокурора Анатолия Матиоса и его подчиненных с целью дать клеветнические показания в адрес Клименко. Подчиненные Матиоса лично угрожали мне и описывали те "неприятности", которые произойдут со мной в случае если я не дам показаний. Поскольку я отказался от этого, не исключаю, что эти лица также причастны и к появлению на свет ложных показания Мацюк, а также журналистского расследования, которое на них и строится", - отметил Зотов.

Он отметил, что готов полностью ответить на все вопросы следствия по делу об убийстве Павла Шеремета и пройти полиграф.

"Я не имею никакого отношения к трагическим событиям, которые привели к гибели журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Изложенные журналистами предположения являются не более чем ложью и клеветой. В качестве свидетеля по делу Павла Шеремета я также готов дать показания правоохранителям и пройти полиграф, чтобы снять все вопросы ко мне. Я абсолютно чист перед законом, и мне нечего прятаться", - отметил он.

Журналисты издания "Заборона", получив доступ к материалам дела Павла Шеремета, заявили, что в них содержится информация, указывающая на возможную причастность к убийству журналиста человека по имени Максим Зотов.

Работники Национальной полиции отрабатывали версию причастности к убийству журналиста Павла Шеремета человека по имени Максим Зотов, которого связывают с экс-министром времен Януковича Александром Клименко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb