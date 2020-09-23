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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: в полиции заявили, что проверили версию о мужчине, связанном с Клименко

Убийство Шеремета: в полиции заявили, что проверили версию о мужчине, связанном с Клименко

Работники Национальной полиции отрабатывали версию причастности к убийству журналиста Павла Шеремета мужчины по имени Максим Зотов, которого связывают с экс-министром времен Януковича Александром Клименко

Об этом рассказал представитель МВД Артем Шевченко в комментарии Hromadske.

По его словам, полиция отрабатывала эту версию. Но в Департаменте уголовного розыска якобы все проверили и причастность Максима Зотова к убийству Шеремета не подтвердилась.

Он добавил, что муж Мацюк рассказал правоохранителям о личном конфликт жены с Зотовым.

  • Журналисты, получив доступ к материалам дела Павла Шеремета, заявили, что в них содержится информация, указывающая на возможную причастность к убийству журналиста человека по имени Максим Зотов.

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