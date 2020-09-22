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Espreso.tvОбществоКлименко, Матиос и признание в преступлении: СМИ обнародовали версию убийства Шеремета, которую якобы игнорирует следствие

Клименко, Матиос и признание в преступлении: СМИ обнародовали версию убийства Шеремета, которую якобы игнорирует следствие


фото: zik
Журналисты, получившие доступ к материалам дела Павла Шеремета, заявили, что в них содержится информация, указывающая на возможную причастность к убийству журналиста человека по имени Максим Зотов

Об этом говорится в расследовании издания "Заборона" .

"8 августа 2016года в Главное управление Национальной полиции в Киеве пришла Марина Мацюк - вынужденная переселенка. Она сообщила, что 21 или 22 июля, когда она сидела на лавочке недалеко от своего дома в Мариуполе, к ней подошел человек по имени Максим Зотов", - говорится в сообщении.

По словам Мацюк, Зотов признался ей в убийстве Шеремета и попросил не рассказывать об этом никому. Женщина ему не поверила. После этого Зотов еще несколько раз пытался с ней поговорить об этом и даже вроде предлагал $50 тыс. за молчание. Впрочем полиция так и не проверила тщательно свидетельство Мацюк.

Мацюк отказалась общаться с журналистами.

Максим Зотов - муж Ольги Эпель, представительницы влиятельной донецкой бизнес-семьи. Мужчина был связан с Эпелями и через бизнес, находясь на руководящих должностях подконтрольных семье компаний. Отец Эпель Михаил до 2013 года был председателем правления банка "Капитал"

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После 2014 года банк станет фигурировать в деле экс-министра доходов и сборов Александра Клименко: по данным Генпрокуратуры, через "Капитал" в 2011-17 годах были отмыты миллиарды гривен - через сговор Эпелей и семьи Клименко. Упомянутый Зотов имеет и непосредственные связи с Клименко: он снимался в его роли в клипе шансон-группы "3:15", обнародованном в начале 2013 года.

На основании этих данных журналисты утверждают, что между Зотовым и Клименко существует тесная связь. Впрочем правоохранители основательно эту версию не расследовали. В комментарии журналистам представитель МВД Артем Шевченко заявил, что не знает о показаниях по Зотову.

Шеремет до своей смерти в 2016 году работал на "Радио Вести", которое входит в медиахолдинг "Вести Украина" Александра Клименко.

10 июня 2016 года Павел Шеремет приехал в Москву навестить семью, которая там живет. Тогда в разговоре с дочерью он сказал, что должен встретиться с "беглым олигархом" - вероятно, под ним подразумевался Клименко.

Гражданская жена Шеремета Алена Притула рассказала "Забороне", что он хотел договориться с Клименко возглавить "Радио Вести": "Павел считал, что Клименко хочет вернуться домой. Он предложил ему собственное решение - то, что подготовит основу для его возвращения, - открытое, демократическое, честное радио". Впрочем, Шеремет тогда, похоже, так ни о чем и не договорился.

Позже главредом "Радио Вести" назначили Ирину Гаврилову, против чего публично выступали сотрудники радиостанции. А после этого от взрыва бомбы в авто погиб Шеремет.

Шевченко в комментарии сказал, что следствию известно о возможной встрече Клименко и Шеремета в Москве.

"Заборона" добавляет, что за несколько дней до гибели Шеремет встречался с главой военной прокуратуры Украины Анатолием Матиосом. О том, как эта встреча может быть связана с делом о гибели журналиста, обещают рассказать во второй части расследования.

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