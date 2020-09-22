Клименко, Матиос и признание в преступлении: СМИ обнародовали версию убийства Шеремета, которую якобы игнорирует следствие
Об этом говорится в расследовании издания "Заборона" .
"8 августа 2016года в Главное управление Национальной полиции в Киеве пришла Марина Мацюк - вынужденная переселенка. Она сообщила, что 21 или 22 июля, когда она сидела на лавочке недалеко от своего дома в Мариуполе, к ней подошел человек по имени Максим Зотов", - говорится в сообщении.
По словам Мацюк, Зотов признался ей в убийстве Шеремета и попросил не рассказывать об этом никому. Женщина ему не поверила. После этого Зотов еще несколько раз пытался с ней поговорить об этом и даже вроде предлагал $50 тыс. за молчание. Впрочем полиция так и не проверила тщательно свидетельство Мацюк.
Мацюк отказалась общаться с журналистами.
Максим Зотов - муж Ольги Эпель, представительницы влиятельной донецкой бизнес-семьи. Мужчина был связан с Эпелями и через бизнес, находясь на руководящих должностях подконтрольных семье компаний. Отец Эпель Михаил до 2013 года был председателем правления банка "Капитал"
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После 2014 года банк станет фигурировать в деле экс-министра доходов и сборов Александра Клименко: по данным Генпрокуратуры, через "Капитал" в 2011-17 годах были отмыты миллиарды гривен - через сговор Эпелей и семьи Клименко. Упомянутый Зотов имеет и непосредственные связи с Клименко: он снимался в его роли в клипе шансон-группы "3:15", обнародованном в начале 2013 года.
На основании этих данных журналисты утверждают, что между Зотовым и Клименко существует тесная связь. Впрочем правоохранители основательно эту версию не расследовали. В комментарии журналистам представитель МВД Артем Шевченко заявил, что не знает о показаниях по Зотову.
Шеремет до своей смерти в 2016 году работал на "Радио Вести", которое входит в медиахолдинг "Вести Украина" Александра Клименко.
10 июня 2016 года Павел Шеремет приехал в Москву навестить семью, которая там живет. Тогда в разговоре с дочерью он сказал, что должен встретиться с "беглым олигархом" - вероятно, под ним подразумевался Клименко.
Гражданская жена Шеремета Алена Притула рассказала "Забороне", что он хотел договориться с Клименко возглавить "Радио Вести": "Павел считал, что Клименко хочет вернуться домой. Он предложил ему собственное решение - то, что подготовит основу для его возвращения, - открытое, демократическое, честное радио". Впрочем, Шеремет тогда, похоже, так ни о чем и не договорился.
Позже главредом "Радио Вести" назначили Ирину Гаврилову, против чего публично выступали сотрудники радиостанции. А после этого от взрыва бомбы в авто погиб Шеремет.
Шевченко в комментарии сказал, что следствию известно о возможной встрече Клименко и Шеремета в Москве.
"Заборона" добавляет, что за несколько дней до гибели Шеремет встречался с главой военной прокуратуры Украины Анатолием Матиосом. О том, как эта встреча может быть связана с делом о гибели журналиста, обещают рассказать во второй части расследования.
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