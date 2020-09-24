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Espreso.tvОбществоБеспорядки в США: в Кентукки участники массовых беспорядков ранили двух полицейских

Беспорядки в США: в Кентукки участники массовых беспорядков ранили двух полицейских

По меньшей мере, два офицера полиции получили огнестрельные ранения во время патрулирования в городе Луисвилл (штат Кентукки), где в среду вспыхнули массовые протесты после объявления судом решения по делу погибшей Бреонны Тейлор

Об этом заявил и.о. начальника Департамента полиции города Роберт Шредер, передает CNN .

"У нас сегодня были ранены двое офицеров, и это очень серьезно. Состояние опасен. Я думаю, что безопасность офицеров и общества, которым мы служим, является чрезвычайно важным", - сказал он.

По предварительной информации, один из раненых офицеров до сих пор остается в хирургии. Состояние обоих оценивается как стабильное.

По словам Шредера, подозреваемый задержан и находится под стражей.

В среду большое жюри суда в Луисвилле признало виновным экс-полицейского Бретта Генкинсона в создании угрозы жизни и здоровью мирных жителей. В то же время, еще двум его коллегам обвинения не были предъявлены, что спровоцировало недовольство жителей города.

Инцидент, по которому рассматривается дело, произошел 13 марта, когда трое полицейских вошли в квартиру, где, по их убеждению, хранились наркотики. Там находилась Бреонна Тейлор и ее друг, который открыл стрельбу с правоохранителями. В результате погибла Тейлор, которая спала в постели на тот момент. Это вызвало очередную волну массовых беспорядков.

  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку денег. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и массовые ограбления магазинов .

  • Впоследствии, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавший в гражданской войне на стороне федеральных властей.

  • Также HBO Max убрал по обвинению в расизме по доступу американскую киноклассику 1939 по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

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