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Espreso.tvОбществоБелорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко

Белорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко


фото: ukrinform
Белорусские хакеры объявили о тотальной атаке на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом говорится в телеграмм-канале " Кибер Партизаны ".

Хакеры сообщают о "тотальной атаке" на режим Лукашенко с 24 по 30 сентября.

При этом они добавляют, что специально не публикуют предупреждения, чтобы не сорвать свой план действий.

Отмечается, что в октябре начнется набор новых кибер-партизан.

  • 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
  • После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .

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