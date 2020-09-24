Белорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко

24 сентября, 2020, 14:30

Белорусские хакеры объявили о тотальной атаке на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом говорится в телеграмм-канале " Кибер Партизаны ".

Хакеры сообщают о "тотальной атаке" на режим Лукашенко с 24 по 30 сентября.

При этом они добавляют, что специально не публикуют предупреждения, чтобы не сорвать свой план действий.

Отмечается, что в октябре начнется набор новых кибер-партизан.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .