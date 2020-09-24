Белорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко
24 сентября, 2020, 14:30
Белорусские хакеры объявили о тотальной атаке на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом говорится в телеграмм-канале " Кибер Партизаны ".
Хакеры сообщают о "тотальной атаке" на режим Лукашенко с 24 по 30 сентября.
При этом они добавляют, что специально не публикуют предупреждения, чтобы не сорвать свой план действий.
Отмечается, что в октябре начнется набор новых кибер-партизан.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
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