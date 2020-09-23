Инаугурация Лукашенко: в Минске милиция применила водометы для разгона протестующих

23 сентября, 2020, 19:48

В Беларуси в центре Минска правоохранители использовали водометы для разгона протестующих против инаугурации Александра Лукашенко

Об этом сообщает корреспондент Наша Нива.

Сообщается, что в Минске сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применили для разгона людей водометы.

На данный момент информации о пострадавших нет.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .

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