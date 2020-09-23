 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИнаугурация Лукашенко: в Минске милиция применила водометы для разгона протестующих

Инаугурация Лукашенко: в Минске милиция применила водометы для разгона протестующих

В Беларуси в центре Минска правоохранители использовали водометы для разгона протестующих против инаугурации Александра Лукашенко

Об этом сообщает корреспондент Наша Нива.

Сообщается, что в Минске сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой Отечественной войны и задерживать некоторых из них, применили для разгона людей водометы.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать