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Espreso.tvСпортУважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе, - тренер "Вольфсбурга"

Уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе, - тренер "Вольфсбурга"


фото: Getty Images
Главный тренер немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласнер признался, что хорошо разбирается в украинском футболе

Об этом сообщает официальный сайт "Вольфсбурга".

"Мы смогли посмотреть больше видео о "Десне", чем это было перед "Кукесом". В чемпионате команда уже провела три матча. Так что мы хорошо подготовлены, знаем соперника. Уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе. В прошлом сезоне играли с двумя командами из Украины. Поэтому понимаем, что нужно показать хорошую игру, чтобы на шаг приблизиться к цели - выйти в группу ЛЕ ", - сказал Гласнер.

Австриец также высказался о стиле игры "Десны".

"В "Десны" организованная команда, которая мало пропускает. Она хорошо играет в обороне, ограничивает пространство, очень прочная физически. В атаке играет мощный форвард, на которого идут подачи с флангов. Знаем, чего ждать от соперника. Должны справиться с этой обороной , забить гол и опасаться контратак ", - сказал Оливер Гласнер.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Вольфсбург" - "Десна" состоится 24 сентября в Германии. Начало встречи в 20:00.

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