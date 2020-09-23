Уруский попросил Минэкономики убрать с публичного рассмотрения проект Стратегии развития ОПК, - StateWatch

23 сентября, 2020, 12:47

Вицепремьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский попросил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства убрать из публичного рассмотрения проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины "для изучения"

Об этом сообщила общественная организация StateWatch.

Согласно письму Уруского в Минэкономики, министр просит безотлагательно предоставить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности материалы по подготовке Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины для изучения и согласования с заинтересованными центральными органами исполнительной власти

"Учитывая указанное, прошу снять проект Стратегии по публичному рассмотрению на сайте Минэкономики", - говорится в письме.

В организации отметили, что такую просьбу вице-премьер объясняет введением в действие решения СНБО об одобрении Стратегии нацбезопасности Украины, хотя не показывает, в чем противоречие между двумя документами.

По словам председателя организации Глеба Каневского, проект Стратегии несколько месяцев разрабатывался Минэкономики в сотрудничестве с международными партнерами и общественностью.

"Поэтому то, что вице-премьер уже на этапе обнародования Стратегии будет его только изучать, указывает, что в профильном Министерстве стратегпромышленности вовремя не приняли участие в подготовке документа, а теперь пытаются вмешаться в процесс утверждения Стратегии ОПК", - цитируются в материале слова Каневского.

В организации также напомнили, что на этой неделе на правительственном веб-портале отчитались, что Минэкономики подготовило новый проект Стратегии развития ОПК в соответствии с требованиями уже принятой стратегии нацбезопасности.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности.

22 июля Кабинет министров поддержал создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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