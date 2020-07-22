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Espreso.tvЭкономикаПравительство поддержало создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

Правительство поддержало создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет министров принял проект постановления о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает ЕспресоTV .

По словам вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

"Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, развитие регионов, положительно повлияет на развитие рыночной среды", - сказал Уруский.

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