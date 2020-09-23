Тренер и 2 футболиста команды Ярмоленко подхватили коронавирус

23 сентября, 2020, 11:44

Главный тренер "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, Дэвид Мойес сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

Тесты на коронавирус дали положительный результат у Дэвида Мойеса и двух игроков-лондонцев - Иссы Диопа и Джоша Каллена.

В ближайшие несколько недель "Вест Хэмом" будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Он руководил действиями команды 22 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Халл Сити", в котором Ярмоленко сделал дубль и отдал 2 результативные передачи, чем помог своей команде победить 5:1.

Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5:1.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла".

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