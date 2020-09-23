Ярмоленко признан лучшим игроком матча Кубка английской лиги

23 сентября, 2020, 09:09

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко в матче против "Халл Сити" сделал дубль и отдал 2 результативные передачи и помог "Вест Хему" одержать победу 5:1 в игре 1/16 финала Кубка английской лиги.

За эту игру украинец получил среди футболистов обеих команд наивысшую оценку - 10 баллов.

Кроме 2 голов и ассистов, Ярмоленко осуществил 3 обыгрывания и нанес 5 ударов по воротам.

Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5:1.

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