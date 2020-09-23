Ярмоленко признан лучшим игроком матча Кубка английской лиги
23 сентября, 2020, 09:09
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла"
Об этом сообщает WhoScored.
Ярмоленко в матче против "Халл Сити" сделал дубль и отдал 2 результативные передачи и помог "Вест Хему" одержать победу 5:1 в игре 1/16 финала Кубка английской лиги.
За эту игру украинец получил среди футболистов обеих команд наивысшую оценку - 10 баллов.
Кроме 2 голов и ассистов, Ярмоленко осуществил 3 обыгрывания и нанес 5 ударов по воротам.
- Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти