Ярмоленко вывел "Вест Хэм" в 1/8 финала Кубка лиги

22 сентября, 2020, 23:23

В 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украинец Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле весь матч и принял участие в четырех голах лондонской команды. На 18-й и 45-й минутах встречи вингер оформил две результативные передачи. В первом моменте забил Роберт Снодграсс, а во втором Себастьен Алле.

На 56-й минуте 30-летний украинец реализовал пенальти и забил первый гол в новом сезоне, на 92-й - оформил дубль. Теперь на его счету 4 матча, 2 гола и 3 ассиста в сезоне 2020/21.

Авторитетный портал Whoscored признал Ярмоленко одним из лучших игроков сегодняшнего матча. Оценка - 10.

Кубок английской лиги

1/16 финала

22 сентября

"Вест Хэм" - "Халл Сити" - 5:1

Голы: Снодграсс, 18 Алле, 45, 90, Ярмоленко, 56 (пен.), 90 + 2 - Вилкс, 70

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb