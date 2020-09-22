Ярмоленко вывел "Вест Хэм" в 1/8 финала Кубка лиги
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украинец Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле весь матч и принял участие в четырех голах лондонской команды. На 18-й и 45-й минутах встречи вингер оформил две результативные передачи. В первом моменте забил Роберт Снодграсс, а во втором Себастьен Алле.
На 56-й минуте 30-летний украинец реализовал пенальти и забил первый гол в новом сезоне, на 92-й - оформил дубль. Теперь на его счету 4 матча, 2 гола и 3 ассиста в сезоне 2020/21.
Авторитетный портал Whoscored признал Ярмоленко одним из лучших игроков сегодняшнего матча. Оценка - 10.
Кубок английской лиги
1/16 финала
22 сентября
"Вест Хэм" - "Халл Сити" - 5:1
Голы: Снодграсс, 18 Алле, 45, 90, Ярмоленко, 56 (пен.), 90 + 2 - Вилкс, 70
- 11 сентября сообщалось, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае .
- 15 сентября ассист Андрея Ярмоленко помог "Вест гема" разгромить "Чарльтон" в 1/32 финала Кубка английской лиги.
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