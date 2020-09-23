Стало известно, когда защитник сборной Украины восстановится от травмы
Об этом сообщает " Спорт24 ".
Правый защитник получил травму в матче против черниговской "Десны" во 2-м туре УПЛ.
"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Она оторвалась от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", - рассказал Тимчик.
В сентябре Тимчик дебютировал в составе сборной Украины по футболу. Правый защитник вышел в основном составе на матч Лиги наций против Швейцарии и Испании.
23-летний Тимчик не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. "Сине-желтые" проведут спарринг с Францией (7 октября) и проведут два матча в Лиге наций - против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре.
- 21 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список вызванных игроков на мини-сбор в октябре.
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