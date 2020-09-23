Стало известно, когда защитник сборной Украины восстановится от травмы

23 сентября, 2020, 18:17

Защитник киевского "Динамо" Александр Тимчик около месяца будет восстанавливаться от травмы приводящей мышцы бедра

Об этом сообщает " Спорт24 ".

Правый защитник получил травму в матче против черниговской "Десны" во 2-м туре УПЛ.

"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Она оторвалась от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", - рассказал Тимчик.

В сентябре Тимчик дебютировал в составе сборной Украины по футболу. Правый защитник вышел в основном составе на матч Лиги наций против Швейцарии и Испании.

23-летний Тимчик не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. "Сине-желтые" проведут спарринг с Францией (7 октября) и проведут два матча в Лиге наций - против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

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