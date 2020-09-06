Украина разгромно проиграла Испании в Лиге наций
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Сборная Украины неудачно начала матч в Мадриде и пропустила уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил вблизи своих ворот Ансу Фати, пенальти реализовал Серхио Рамос.
На 29-й минуте Рамос сделал дубль - он отправил мяч в ворота головой после длительного розыгрыша углового.
До разгромного счет на 32-й минуте довел ударом из-за пределов штрафной Фати.
Итоговый результат на 84-й минуте установил Ферран Торрес.
Сборная Украины проиграла Испании 0:4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
Лига наций
Группа A4
2-й тур
6 сентября
Испания - Украина 4: 0
Голы: Рамос, 3 (пен.), 29 Фати, 32, Ферран Торрес, 84
Испания: Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тимчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.
Предупреждение: Родри, 37, Малиновский, 77, Коваленко, 90.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-