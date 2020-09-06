Украина разгромно проиграла Испании в Лиге наций

6 сентября, 2020, 23:34

Сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сборная Украины неудачно начала матч в Мадриде и пропустила уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил вблизи своих ворот Ансу Фати, пенальти реализовал Серхио Рамос.

На 29-й минуте Рамос сделал дубль - он отправил мяч в ворота головой после длительного розыгрыша углового.

До разгромного счет на 32-й минуте довел ударом из-за пределов штрафной Фати.

Итоговый результат на 84-й минуте установил Ферран Торрес.

Сборная Украины проиграла Испании 0:4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.

Лига наций

Группа A4

2-й тур

6 сентября

Испания - Украина 4: 0

Голы: Рамос, 3 (пен.), 29 Фати, 32, Ферран Торрес, 84

Испания: Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тимчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Предупреждение: Родри, 37, Малиновский, 77, Коваленко, 90.

Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .

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