"Гент" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

23 сентября, 2020, 07:07

Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).

Команды дважды встречались между собой в 2010 году. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.

Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

Гент, стадион "Геламко Арена"

Начало в 21:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb