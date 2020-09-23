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Espreso.tvСпорт"Гент" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Гент" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).

Команды дважды встречались между собой в 2010 году. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.

Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

Гент, стадион "Геламко Арена"

Начало в 21:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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