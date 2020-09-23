"Гент" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).
Команды дважды встречались между собой в 2010 году. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.
Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации
23 сентября, среда
"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
Гент, стадион "Геламко Арена"
Начало в 21:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 21 сентября "Динамо" отправилось в Бельгию, где сыграет против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- 22 сентября тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер признался, что знает, как победить киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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