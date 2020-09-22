Вижу возможности, чтобы пройти дальше, - тренер "Гента" перед матчем с "Динамо"

22 сентября, 2020, 17:47

Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер признался, что знает, как победить киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Voetbal Belgie.

Де Деккер считает, что "Генту" важно использовать свои возможности.

"Динамо" - сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей. Однако я вижу возможности, которые есть у Гента для достижения успеха", - рассказал тренер Вим Де Деккер.

Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.

Напомним, 21 сентября "Динамо" отправилось в Бельгию, где сыграет против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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