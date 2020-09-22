Вижу возможности, чтобы пройти дальше, - тренер "Гента" перед матчем с "Динамо"
22 сентября, 2020, 17:47
Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер признался, что знает, как победить киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Voetbal Belgie.
Де Деккер считает, что "Генту" важно использовать свои возможности.
"Динамо" - сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей. Однако я вижу возможности, которые есть у Гента для достижения успеха", - рассказал тренер Вим Де Деккер.
Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29-го сентября в Киеве.
- Напомним, 21 сентября "Динамо" отправилось в Бельгию, где сыграет против "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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