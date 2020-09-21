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Espreso.tvСпортЛуческу огласил заявку "Динамо" на матч Лиги чемпионов

Луческу огласил заявку "Динамо" на матч Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию, где 23 сентября сыграет против местного "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

75-летний Мирча Луческу вызвал на еврокубковую игру 23 футболистов.

Матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29 сентября в Киеве.

Заявка "Динамо":

 

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзёра, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

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