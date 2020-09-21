Луческу огласил заявку "Динамо" на матч Лиги чемпионов
21 сентября, 2020, 16:14
Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию, где 23 сентября сыграет против местного "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
75-летний Мирча Луческу вызвал на еврокубковую игру 23 футболистов.
Матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00. Ответная игра состоится 29 сентября в Киеве.
Заявка "Динамо":
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзёра, Миколенко, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
Нападающие: Родригес, Супряга.
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо".
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти