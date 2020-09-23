"Гент" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

23 сентября, 2020, 14:21

В первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов букмекеры отдают небольшое преимущество бельгийскому "Генту" в противостоянии с "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы считают шансы команд в первой игре примерно равными. "Генту" они отдают только небольшое преимущество - на победу бельгийцев предлагают коэффициент 2.60, на выигрыш "Динамо" дают 2.80, на ничью - 3.20.

В то же время в двухматчевом противостоянии фаворитом являются киевляне. На попадание динамовцев на групповой раунд Лиги чемпионов предлагают 1.44, коэффициент на выход в основной раунд "Гента" - 2.60.

Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главной проблемой "Гента" перед матчем с киевлянами стали существенные изменения в составе в межсезонье.

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