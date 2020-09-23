"Гент" - "Динамо": Луческу указал на главную проблему соперника

23 сентября, 2020, 08:31

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главной проблемой бельгийского "Гента" перед матчем с киевлянами в Лиге чемпионов стали существенные изменения в составе в межсезонье

Об этом Луческу заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Динамо".

Луческу подчеркнул, что у "Гента" сменились два тренера за короткий период, а это тяжело для любой команды.

"То, что "Гент" начал свой национальный чемпионат не лучшим образом и что в команде появились 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" - это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах (над "Мускроном" и "Рапидом"), которые мы разобрали", - сказал Луческу.

Главный тренер "Динамо" выразил удивление из-за увольнения своего соотечественника Ласло Белени из "Гента".

"Я был очень удивлен, когда узнал, что его уволили так быстро после назначения на пост главного тренера. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав изменился, и, конечно, ему нужно больше времени, чтобы построить в "Генте" новый боеспособный коллектив", - убежден Луческу.

Сегодня, 23 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в гостях против "Гента".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb