 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп из группы "За будущее" заболел COVID-19

Нардеп из группы "За будущее" заболел COVID-19


фото: reuters
Народный депутат Иван Чайковский (группа "За будущее") получил положительный тест на COVID-19

Об этом он написал в Facebook.

"То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно - у меня диагностирована COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - сообщил нардеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

23 сентября, 2020 среда

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать