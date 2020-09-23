Нардеп из группы "За будущее" заболел COVID-19
23 сентября, 2020, 15:58
Народный депутат Иван Чайковский (группа "За будущее") получил положительный тест на COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно - у меня диагностирована COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - сообщил нардеп.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук 18 веречея сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19.
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