Нардеп из группы "За будущее" заболел COVID-19

23 сентября, 2020, 15:58

Народный депутат Иван Чайковский (группа "За будущее") получил положительный тест на COVID-19

Об этом он написал в Facebook.

"То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно - у меня диагностирована COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - сообщил нардеп.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук 18 веречея сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19.