В Раде зафиксировали еще один случай COVID-19 у нардепа, - Стефанчук
18 сентября, 2020, 14:59
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19
Об этом сообщает УНИАН.
"Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. И, к сожалению, у нас еще плюс один коллега, у которого подтвержден COVID-19", - заявил Стефанчук.
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При этом он не уточнил фамилию нардепа.
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