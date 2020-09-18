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Espreso.tvОбществоВ Раде зафиксировали еще один случай COVID-19 у нардепа, - Стефанчук

В Раде зафиксировали еще один случай COVID-19 у нардепа, - Стефанчук


фото: rada.gov.ua
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19

Об этом сообщает УНИАН.

"Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. И, к сожалению, у нас еще плюс один коллега, у которого подтвержден COVID-19", - заявил Стефанчук.

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При этом он не уточнил фамилию нардепа.

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