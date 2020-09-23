Черновол заявила, что ГБР собирается изменить ей меру пресечения

23 сентября, 2020, 18:30

Бывшая нардеп Татьяна Черновол сообщила, что в ГБР хотят ей изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство

Соответствующие скринкопии ходатайства она выложила в Facebook.

"Завтра в Печерском суде в 15.00 мне снова будут выбирать то ли снимать меру пресечения. Ведь, благодаря КПК Портнова, мне не могут продолжить даже домашний арест. Потому что максимальных 6 месяцев я уже дома ночью "отсидела"", - написала Черновол.

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Согласно тексту ходатайства, хотят ей запретить общаться со следующими лицами: нардепом Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать документы для выезда за границу.

Также Черновол хотят обязать не посещать помещение бывшего центрального офиса Партии Регионов.

7 июля Печерский суд отказал Татьяне Черновол в отмене подозрения о якобы препятствовании журналистской деятельности.