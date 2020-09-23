Черновол заявила, что ГБР собирается изменить ей меру пресечения
Соответствующие скринкопии ходатайства она выложила в Facebook.
"Завтра в Печерском суде в 15.00 мне снова будут выбирать то ли снимать меру пресечения. Ведь, благодаря КПК Портнова, мне не могут продолжить даже домашний арест. Потому что максимальных 6 месяцев я уже дома ночью "отсидела"", - написала Черновол.
Читайте также: Суд разрешил Черновол передвигаться по Украине и установил новое время ночного домашнего ареста
Согласно тексту ходатайства, хотят ей запретить общаться со следующими лицами: нардепом Антоном Яценко, Дмитрием Кучером, Виталием Даценко; и обязать Черновол сдать документы для выезда за границу.
Также Черновол хотят обязать не посещать помещение бывшего центрального офиса Партии Регионов.
- 7 июля Печерский суд отказал Татьяне Черновол в отмене подозрения о якобы препятствовании журналистской деятельности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти