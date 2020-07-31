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Espreso.tvОбществоСуд разрешил Чорновол передвигаться по Украине и установил новое время ночного домашнего ареста

Суд разрешил Чорновол передвигаться по Украине и установил новое время ночного домашнего ареста


фото: glavcom
Суд снял территориальные ограничения по передвижению с экс-нардепа Татьяны Чорновол и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста - с 23:00

Об этом сообщила адвокат Татьяны Чорновол Ирина Кузина, передает Укринформ.

"И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00, - ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна (Татьяна Чорновол - ред.) больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине ", - сообщила Кузина.

Она отметила, что такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках объединенного делае - о событиях 2014 года у офиса Партии регионов и о препятствовании Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с "Правовым контролем" и сайтом "Шарий.нет", которые связывают с блоггером Анатолием Шарием - ред.) в журналистской деятельности.

"У нее (Чорновол, - ред.) сейчас одно дело, оно объединеной: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.

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