Суд разрешил Чорновол передвигаться по Украине и установил новое время ночного домашнего ареста

31 июля, 2020, 16:18

Суд снял территориальные ограничения по передвижению с экс-нардепа Татьяны Чорновол и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста - с 23:00

Об этом сообщила адвокат Татьяны Чорновол Ирина Кузина, передает Укринформ.

"И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00, - ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна (Татьяна Чорновол - ред.) больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине ", - сообщила Кузина.

Она отметила, что такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках объединенного делае - о событиях 2014 года у офиса Партии регионов и о препятствовании Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с "Правовым контролем" и сайтом "Шарий.нет", которые связывают с блоггером Анатолием Шарием - ред.) в журналистской деятельности.

"У нее (Чорновол, - ред.) сейчас одно дело, оно объединеной: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест бывшей народному депутату Татьяне Чорновол до 1 августа.

7 июля Печерский суд отказал Татьяне Чорновол в отмене подозрения о якобы препятствовании журналистской деятельности.

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