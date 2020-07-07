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Espreso.tvОбществоСуд отказал Черновол в отмене подозрения относительно "нападения на журналиста"

Суд отказал Черновол в отмене подозрения относительно "нападения на журналиста"


фото: 24tv
7 июля Печерский суд отказал Татьяне Черновол в отмене подозрения о якобы препятствовании журналистской деятельности

Об этом экс-нардеп и общественный деятель Татьяна Черновол написала Facebook.

"Судья Ильева, оставив в силе подозрение мне, создала прецидент, что женщина не имеет права защищать свою честь и достоинство, и каждый извращенец может снимать у нее под юбкой, а потом эту женщину будут судить за препятствование журналистской деятельности. Стыд и позор", - прокомментировала решение суда Черновол.

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Напомним, речь идет о "препятствовании журналистской деятельности" 30-го номера списка "партии Шария" Кучера, который сфотографировал ноги Татьяны Черновол.

"Я защищала свою честь и достоинство, как женщина, когда отвела от себя телефон Кучера. А теперь меня за это будут судить", - отметила экс-нардеп.

 

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