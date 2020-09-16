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Espreso.tvСпортГолевой пас Ярмоленко помог "Вест гему" победить в Кубке лиги

Голевой пас Ярмоленко помог "Вест гему" победить в Кубке лиги


фото: Getty Images
Ассист украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест гему" разгромить "Чарльтон" в 1/32 финала Кубка английской лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" и отыграл весь матч против "Чарльтона". Первом тайме украинец отдал голевой пас на Себастьена Алле, который сделал дубль. Еще один гол после перерыва забил Фелипе Андерсон.

"Вест Хэм" победил "Чарльтон" 3: 0 и вышел в 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги

1/32 финала

15 сентября

"Вест Хэм" - "Чарльтон" - 3: 0

Голы: Алле, 22, 26, Андерсон, 80

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