Голевой пас Ярмоленко помог "Вест гему" победить в Кубке лиги
16 сентября, 2020, 08:46
Ассист украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест гему" разгромить "Чарльтон" в 1/32 финала Кубка английской лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" и отыграл весь матч против "Чарльтона". Первом тайме украинец отдал голевой пас на Себастьена Алле, который сделал дубль. Еще один гол после перерыва забил Фелипе Андерсон.
"Вест Хэм" победил "Чарльтон" 3: 0 и вышел в 1/16 финала Кубка лиги.
Кубок английской лиги
1/32 финала
15 сентября
"Вест Хэм" - "Чарльтон" - 3: 0
Голы: Алле, 22, 26, Андерсон, 80
- 11 сентября сообщалось, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае .
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