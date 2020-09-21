ВАКС арестовал нардепа Юрченко с залогом в 3,1 млн грн
21 сентября, 2020, 19:57
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 3,1 млн грн народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают в получении взятки
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV. Илья Евлаш.
Прокуроры просили арестовать народного депутата под арест з альтернативой - залог в 6,5 млн грн
Юрченко арестовали до 9 ноября, из зала суда его должны отвезти в СИЗО.
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- Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение правок в законопроект.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке. В тот же день народному избраннику сообщили о подозрении.
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