Взятка "слуге" Юрченко: защита нардепа заявляет, что деньги фальшивые, прокуроры - о незарегистрированном оружии
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
Адвокаты заявили о провокации детективов НАБУ.
Они добавили, что "денег не нашли на видео - бумаги похожи на доллары".
Прокуроры требуют ареста с правом выхода под залог в 6,5 млн грн.
Адвокаты говорят, что детектив спровоцировал преступление и просьба об избрании такой меры пресечения не имеет оснований. Они добавили, что в НАБУ не было оснований расследовать дело под предлогом раскрытия преступной группы, поскольку депутат не является преступником и ВР - не преступная организация. Денег, по словам защитников, у Юрченко не было, и он их не получал.
По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами НАБУ в доме родителей Юрченко.
На пассажирском сиденьи машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля.
На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат. Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.
- Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке. В тот же день народному избраннику сообщили о подозрении.
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти