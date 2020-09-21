21 сентября, 2020, 17:26

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают в получении взятки

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Адвокаты заявили о провокации детективов НАБУ.

Они добавили, что "денег не нашли на видео - бумаги похожи на доллары".

Прокуроры требуют ареста с правом выхода под залог в 6,5 млн грн.

Адвокаты говорят, что детектив спровоцировал преступление и просьба об избрании такой меры пресечения не имеет оснований. Они добавили, что в НАБУ не было оснований расследовать дело под предлогом раскрытия преступной группы, поскольку депутат не является преступником и ВР - не преступная организация. Денег, по словам защитников, у Юрченко не было, и он их не получал.

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами НАБУ в доме родителей Юрченко.

На пассажирском сиденьи машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля.

На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат. Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.