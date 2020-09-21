В Раде готовят законопроект, чтобы уволить Сытника
21 сентября, 2020, 22:16
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как в Верховной Раде планируют выполнить решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Раде разработают законопроект, который позволит уволить Сытника.
"В ближайшее время разработают законопроект, внесут его и проголосуют, чтобы Сытника можно было уволить. Это написано в решении Конституционного Суда, нужно привести в соответствие решению КСУ. Что будет назначаться по другой процедуре руководитель НАБУ, после этого Сытник будет уволен", - сказал Качура .
Качура не смог ответить на вопрос о сроках рассмотрения такого законопроекта.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
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