В Раде готовят законопроект, чтобы уволить Сытника

21 сентября, 2020, 22:16

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как в Верховной Раде планируют выполнить решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Раде разработают законопроект, который позволит уволить Сытника.

"В ближайшее время разработают законопроект, внесут его и проголосуют, чтобы Сытника можно было уволить. Это написано в решении Конституционного Суда, нужно привести в соответствие решению КСУ. Что будет назначаться по другой процедуре руководитель НАБУ, после этого Сытник будет уволен", - сказал Качура .

Качура не смог ответить на вопрос о сроках рассмотрения такого законопроекта.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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Источник: https://censor.net/ua/n3220539