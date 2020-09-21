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Espreso.tvОбществоУкраина следит за ходом российских учений "Кавказ-2020", - СНБО

Украина следит за ходом российских учений "Кавказ-2020", - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности", - заявил Данилов.

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Он добавил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020".

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