Украина следит за ходом российских учений "Кавказ-2020", - СНБО
21 сентября, 2020, 15:47
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности", - заявил Данилов.
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Он добавил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020".
- Россия привела в боевую готовность истребители Су-27 и Су-30 в оккупированном Крыму в рамках масштабных военных учений "Кавказ-2020".
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