"Учения Кавказ-2020": Россия привела в боевую готовность истребители в оккупированном Крыму
Как сообщили в Минобороны РФ, на боевое дежурство также заступили истребители на оперативных аэродромах в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.
В рамках учений экипажи истребителей собираются отработать перехват воздушных целей, выполнить задание по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесение авиационных ударов по наземным целям.
Российские учения Кавказ 2020 пройдут с 21 по 26 сентября.
В конце июня экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил о возможном военном ударе России на юге Украины в сентябре во время учений "Кавказ-2020". Он убежден, чтобы решить проблему с питьевой водой в Крыму, Россия попытается захватить дамбу в Херсоне.
В Минобороны Украины назвали Кавказ 2020 угрозой для страны.
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