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Espreso.tvСпорт"Динамо" заплатит 5 млн евро за игрока из Аргентины

"Динамо" заплатит 5 млн евро за игрока из Аргентины


фото: Getty Images
В ближайшие дни киевское "Динамо" сделает предложение аргентинскому "Эстудиантесу" относительно трансфера защитника Факундо Муры

Об этом сообщает Hoy .

Киевляне предложат аргентинскому клубу 5 млн евро за 21-летнего футболиста. Факундо Мура выступает на позиции левого защитника.

Свою карьеру защитник начал в "Эстудиантес", за который суммарно провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В активе игрока выступления сборную Аргентины U-20 и U-23.

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