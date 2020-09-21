"Динамо" заплатит 5 млн евро за игрока из Аргентины

21 сентября, 2020, 11:57

В ближайшие дни киевское "Динамо" сделает предложение аргентинскому "Эстудиантесу" относительно трансфера защитника Факундо Муры

Об этом сообщает Hoy .

Киевляне предложат аргентинскому клубу 5 млн евро за 21-летнего футболиста. Факундо Мура выступает на позиции левого защитника.

Свою карьеру защитник начал в "Эстудиантес", за который суммарно провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В активе игрока выступления сборную Аргентины U-20 и U-23.

18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо" .

19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .

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