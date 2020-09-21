"Динамо" заплатит 5 млн евро за игрока из Аргентины
21 сентября, 2020, 11:57
В ближайшие дни киевское "Динамо" сделает предложение аргентинскому "Эстудиантесу" относительно трансфера защитника Факундо Муры
Об этом сообщает Hoy .
Киевляне предложат аргентинскому клубу 5 млн евро за 21-летнего футболиста. Факундо Мура выступает на позиции левого защитника.
Свою карьеру защитник начал в "Эстудиантес", за который суммарно провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В активе игрока выступления сборную Аргентины U-20 и U-23.
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо" .
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти