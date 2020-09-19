 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине - 3240 новых зараженных COVID-19

В Украине - 3240 новых зараженных COVID-19

иллюстративное
фото: jhu.edu
В течение пятницы, 18 сентября 2020 года, на территории Украины обнаружено 3240 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные утром воскресенья, 19 сентября, обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV 

Суммарные показатели:

выявлено - 172 712 (+3 240)

умерло - 3516 (+48)

выздоровели - 76754 (+1 268)

Читайте также: Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос

активно болеет - 92442 (+1 924)

подозревают - 237045 (+3 381).

  • Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии COVID-19.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать