В Украине - 3240 новых зараженных COVID-19
19 сентября, 2020, 09:15
В течение пятницы, 18 сентября 2020 года, на территории Украины обнаружено 3240 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Такие данные утром воскресенья, 19 сентября, обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV
Суммарные показатели:
выявлено - 172 712 (+3 240)
умерло - 3516 (+48)
выздоровели - 76754 (+1 268)
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активно болеет - 92442 (+1 924)
подозревают - 237045 (+3 381).
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии COVID-19.
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