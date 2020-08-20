 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаГотов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос

Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос


фото: 0352.ua
Вторая волна коронавируса начнется примерно в октябре или ноябре этого года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

Между тем в мире уже началась вторая волна COVID-19, сказал представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженкоо на встрече с журналистами в рамках программы Thomson Reuters Фундатион.

На фоне пессимистических прогнозов журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила у предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций, в какой степени бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии и готов ли ко второй волне COVID-19.

Николай Стецькив, основатель фермерского хозяйства ФайнаBerry:

Стратегия развития ФайнаBerry была заложена еще в процессе ее основания. Там были предусмотрены такие вещи, как подписка и доставка, то есть такие вещи, которые сейчас стали очень популярными. У нас все это было заранее, то есть так сложилось, что мы были готовы к карантину.

В этом году мы получили подтверждение, что все делаем правильно. Потому те услуги, которые мы предоставляем, пользуются большим спросом.

ФайнаBerry - молодое предприятие, динамично развивается. Но она имеет ряд проблем - в частности, отсутствие финансового ресурса, который бы позволял ему масштабироваться.

Мы сейчас имеем примерно 10 работников, которые имеют хорошую заработную плату. Если правительство снова все закроет за второй волны коронавируса - у нас будет большое сокращение. Потому погода в этом году была неумолимой, мы понесли очень большие потери. Это не позволило нам сэкономить или заработать и иметь какие-то финансовый запас, который бы позволил удерживать людей независимо от того, продолжаем ли мы работать.

Во время карантина, экономической стагнации, люди никуда не инвестируют. Поэтому банки не кредитуют - или кредитуют на очень жестких условиях. В прошлом году было гораздо проще получить деньги, чем в этом году. И когда есть это ограничение в финансовой составляющей - мы не имеем возможности развиваться, не имеем возможности готовиться к следующему году.

Сергей Задорожный, руководитель туристического агентства "Поехали с нами", представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса:

Мы занимаемся выездным туризмом, поэтому очень зависим от стран. Какие страны открыты готовы принимать туристов - в те и отправляем. Наш рынок очень сузился.

Мы не пытались переориентироваться на внутренний туризм. Зато, я планирую открыть другой бизнес, не туристический.

В случае второй волны заболеваемости коронавирусом я не вижу смысла в таком локдауне, как было апреле-мае. Это ни к чему хорошему, как мы видим, в плане короны не привел - то есть никак не остановило распространение COVID-19, а бизнес пострадал очень сильно.

Я считаю, что будет очень плохо, если снова все закроют. Так как все работает сейчас - по крайней мере дает возможность держаться на плаву. А если снова закрутить полностью - трудно будет, придется снова закрываться. В туризме не будет смысла. Не будет возможности удерживать людей, потому что не за что им даже минимальную зарплату платить.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации:

Бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии коронавируса. Некоторые говорят о том, что бизнес восстановился и экономическая деятельность будет все более бурной. Но это только определенные игроки.

Мы все еще видим, что пандемия продолжает набирать обороты. Соответственно, и экономика не может работать на полную - так и бизнеса достаточно сложно реализовывать свои товары и услуги.

Бизнес может приспособиться. Но вопрос в том, приспособились ли потребители. Ты можешь организовать все бизнес-процессы лучшим образом, но если твои потребители не имеют возможности покупать то, что ты продуцируешь - у тебя есть проблемы.

Некоторые товары не нужны гражданам, которые продолжают соблюдать карантин. В таком случае спрос несколько сокращается, конкуренция усиливается, предпринимателям становится сложнее.

Бизнес может перейти в онлайн. Например, сейчас в нашем сегменте очень мало оффлайн встреч - ведь потребитель к ним не готов. В широком смысле возникает вопрос: нужна ли твоя услуга в новых условиях тому же сегменту потребителей, или он сузился / расширился. Например, в сфере легкой промышленности или моды, которые понесли существенные потери.

Я не говорю о драматических последствиях. Некоторые компании говорят, что их бизнес продолжает развиваться. Например, в пищевой отрасли, фармацевтической, сегменте средств индивидуальной защиты, даже агро, экспортеры.

Вопрос в том,  будет ли этот рост устойчивым. Ведь первая волна коронавируса мягко перетекает в другую, бизнес-сообщество не успело опомниться.

Конечно, предприниматели будут пытаться приспособиться и ко второй волне. Тем более, сейчас они понимают, чего ожидать. Ведь время первой волны была жесткая остановка экономики. Это была абсолютно нетипичная ситуация, которой не было никогда до этого - когда искусственно взяли и остановили экономику. Конечно, было тяжело.

Сейчас даже при жестком карантине бизнесу будет трудно, но он будет приспосабливаться. И вопрос в том, у кого хватит сил для того, чтобы пробежать этот марафон. Ведь как долго это будет продолжаться - непонятно.

Поэтому, с одной стороны, бизнеса будет легче, потому что понятно, чего ждать. С другой - у кого силы уже на пределе.

Но в бизнесе выигрывает сильнейший.

Екатерина Глазкова, исполнительная директор Союза украинских предпринимателей

В определенной степени бизнес адаптировался. Поскольку мы живем в условиях карантина уже почти полгода. Понемногу компании возвращаются к работе - даже те сферы, которые были абсолютно ограничены в своей деятельности. Я имею в виду, например, сферу общественного питания. Но, конечно, до полного восстановления еще далеко.

Во-первых, все же ограничения существуют, не все смогли начать свою работу в полном объеме.

Во-вторых, сама экономическая ситуация достаточно сложная - и в стране, и в мире. Падает покупательная способность, накапливаются бюджетные проблемы и тому подобное. Бизнес чувствует каждый день в своей работе. То есть можно говорить скорее об адаптации, чем о восстановлении бизнеса.

Готов ли бизнес и все мы ко второй волне коронавируса - это непростой вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы ее не было. Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вышла с заявлением , что не стоит вводить жесткие карантинные ограничения. И на самом деле это очень важно: карантин уже сильно ударили по экономикам стран.

Мы делали опрос еще весной, когда только начинался карантин. Уже тогда бизнес отвечал, что запаса прочности у него довольно мало. Это особенно касается малого бизнеса, микробизнеса. Было понятно, что не все удержатся больше месяца-полтора.

Мы недавно провели еще один опрос, чтобы сделать срез состояния бизнеса. Мы выяснили, что почти 65% респондентов - а это бизнес со всей Украины, из разных сфер, преимущественно малый, средний и микробизнес, - ответили, что продолжили деятельность в условиях карантина. Вместе с тем, пятая часть временно прекратила свою деятельность. 16% - пришлось пересмотреть свои бизнес-процессы и перепрофилировать бизнес для того, чтобы не закрыться.

Треть предпринимателей указали, что их доходы вдвое уменьшились. Четвертая часть заявила о еще большее падение - на 75%. Это очень характерно как раз для малого и микробизнеса.

Это даже больше, чем они сами прогнозировали весной во время нашего первого опроса. Есть и статистика увольнения рабочих: 8% респондентов уволили половину и более сотрудников, 10% уволили пятую часть штата. Во многих компаниях была распространена практика отправления работников в отпуска за свой счет.

То есть мы говорим о сложной ситуации, которая уже сложилась. То, что положение дел может ухудшиться - подтверждают показатели последнего опроса, которые я озвучила. Я думаю, что определенные небольшие компании после ограничений осенью могут вообще не открыться.

Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине:

Компании меняли привычные бизнес-модели в начале карантина, большое количество компаний перешла на удаленный режим работы. Руководители компаний увеличили коммуникацию с сотрудниками онлайн и заботились об их ментальном здоровьи, а также подчеркивали важность построения доверия онлайн как со своей командой, так и с постоянными и новыми клиентами.

Компании, которые не могли полностью перевести работу в онлайн-режим делали все необходимое, чтобы обезопасить своих сотрудников. А именно, вводили посменный график работы во избежание большого скопления людей, оказывали работникам необходимые средства защиты, адаптировали рабочие зоны в соответствии с новыми требованиями.

Конечно, бизнес-сообщество обеспокоено возможным повторным вспышкой COVID-19, экономическим и потребительским спадом, политической и макроэкономической стабильностью, невозможностью выполнения бизнес-планов. И мы также увидели, что в самые сложные времена бизнес быстро адаптировался и готов к новым вызовам. Быстрое реагирование на новые обстоятельства и способность бизнеса к гибкости дает надежду на мягкий выход Украины из кризиса, чтобы двигать экономику вперед. Диджитализация, верховенство права, ведения эффективного диалога с властью - это именно то ускорение, которое выведет бизнес-процессы на качественно новый уровень и поможет поддержать экономику Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать