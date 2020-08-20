Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос

21 августа, 2020, 10:17

Вторая волна коронавируса начнется примерно в октябре или ноябре этого года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

Между тем в мире уже началась вторая волна COVID-19, сказал представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженкоо на встрече с журналистами в рамках программы Thomson Reuters Фундатион.

На фоне пессимистических прогнозов журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила у предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций, в какой степени бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии и готов ли ко второй волне COVID-19.

Николай Стецькив, основатель фермерского хозяйства ФайнаBerry:

Стратегия развития ФайнаBerry была заложена еще в процессе ее основания. Там были предусмотрены такие вещи, как подписка и доставка, то есть такие вещи, которые сейчас стали очень популярными. У нас все это было заранее, то есть так сложилось, что мы были готовы к карантину.

В этом году мы получили подтверждение, что все делаем правильно. Потому те услуги, которые мы предоставляем, пользуются большим спросом.

ФайнаBerry - молодое предприятие, динамично развивается. Но она имеет ряд проблем - в частности, отсутствие финансового ресурса, который бы позволял ему масштабироваться.

Мы сейчас имеем примерно 10 работников, которые имеют хорошую заработную плату. Если правительство снова все закроет за второй волны коронавируса - у нас будет большое сокращение. Потому погода в этом году была неумолимой, мы понесли очень большие потери. Это не позволило нам сэкономить или заработать и иметь какие-то финансовый запас, который бы позволил удерживать людей независимо от того, продолжаем ли мы работать.

Во время карантина, экономической стагнации, люди никуда не инвестируют. Поэтому банки не кредитуют - или кредитуют на очень жестких условиях. В прошлом году было гораздо проще получить деньги, чем в этом году. И когда есть это ограничение в финансовой составляющей - мы не имеем возможности развиваться, не имеем возможности готовиться к следующему году.

Сергей Задорожный, руководитель туристического агентства "Поехали с нами", представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса:

Мы занимаемся выездным туризмом, поэтому очень зависим от стран. Какие страны открыты готовы принимать туристов - в те и отправляем. Наш рынок очень сузился.

Мы не пытались переориентироваться на внутренний туризм. Зато, я планирую открыть другой бизнес, не туристический.

В случае второй волны заболеваемости коронавирусом я не вижу смысла в таком локдауне, как было апреле-мае. Это ни к чему хорошему, как мы видим, в плане короны не привел - то есть никак не остановило распространение COVID-19, а бизнес пострадал очень сильно.

Я считаю, что будет очень плохо, если снова все закроют. Так как все работает сейчас - по крайней мере дает возможность держаться на плаву. А если снова закрутить полностью - трудно будет, придется снова закрываться. В туризме не будет смысла. Не будет возможности удерживать людей, потому что не за что им даже минимальную зарплату платить.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации:

Бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии коронавируса. Некоторые говорят о том, что бизнес восстановился и экономическая деятельность будет все более бурной. Но это только определенные игроки.

Мы все еще видим, что пандемия продолжает набирать обороты. Соответственно, и экономика не может работать на полную - так и бизнеса достаточно сложно реализовывать свои товары и услуги.

Бизнес может приспособиться. Но вопрос в том, приспособились ли потребители. Ты можешь организовать все бизнес-процессы лучшим образом, но если твои потребители не имеют возможности покупать то, что ты продуцируешь - у тебя есть проблемы.

Некоторые товары не нужны гражданам, которые продолжают соблюдать карантин. В таком случае спрос несколько сокращается, конкуренция усиливается, предпринимателям становится сложнее.

Бизнес может перейти в онлайн. Например, сейчас в нашем сегменте очень мало оффлайн встреч - ведь потребитель к ним не готов. В широком смысле возникает вопрос: нужна ли твоя услуга в новых условиях тому же сегменту потребителей, или он сузился / расширился. Например, в сфере легкой промышленности или моды, которые понесли существенные потери.

Я не говорю о драматических последствиях. Некоторые компании говорят, что их бизнес продолжает развиваться. Например, в пищевой отрасли, фармацевтической, сегменте средств индивидуальной защиты, даже агро, экспортеры.

Вопрос в том, будет ли этот рост устойчивым. Ведь первая волна коронавируса мягко перетекает в другую, бизнес-сообщество не успело опомниться.

Конечно, предприниматели будут пытаться приспособиться и ко второй волне. Тем более, сейчас они понимают, чего ожидать. Ведь время первой волны была жесткая остановка экономики. Это была абсолютно нетипичная ситуация, которой не было никогда до этого - когда искусственно взяли и остановили экономику. Конечно, было тяжело.

Сейчас даже при жестком карантине бизнесу будет трудно, но он будет приспосабливаться. И вопрос в том, у кого хватит сил для того, чтобы пробежать этот марафон. Ведь как долго это будет продолжаться - непонятно.

Поэтому, с одной стороны, бизнеса будет легче, потому что понятно, чего ждать. С другой - у кого силы уже на пределе.

Но в бизнесе выигрывает сильнейший.

Екатерина Глазкова, исполнительная директор Союза украинских предпринимателей

В определенной степени бизнес адаптировался. Поскольку мы живем в условиях карантина уже почти полгода. Понемногу компании возвращаются к работе - даже те сферы, которые были абсолютно ограничены в своей деятельности. Я имею в виду, например, сферу общественного питания. Но, конечно, до полного восстановления еще далеко.

Во-первых, все же ограничения существуют, не все смогли начать свою работу в полном объеме.

Во-вторых, сама экономическая ситуация достаточно сложная - и в стране, и в мире. Падает покупательная способность, накапливаются бюджетные проблемы и тому подобное. Бизнес чувствует каждый день в своей работе. То есть можно говорить скорее об адаптации, чем о восстановлении бизнеса.

Готов ли бизнес и все мы ко второй волне коронавируса - это непростой вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы ее не было. Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вышла с заявлением , что не стоит вводить жесткие карантинные ограничения. И на самом деле это очень важно: карантин уже сильно ударили по экономикам стран.

Мы делали опрос еще весной, когда только начинался карантин. Уже тогда бизнес отвечал, что запаса прочности у него довольно мало. Это особенно касается малого бизнеса, микробизнеса. Было понятно, что не все удержатся больше месяца-полтора.

Мы недавно провели еще один опрос, чтобы сделать срез состояния бизнеса. Мы выяснили, что почти 65% респондентов - а это бизнес со всей Украины, из разных сфер, преимущественно малый, средний и микробизнес, - ответили, что продолжили деятельность в условиях карантина. Вместе с тем, пятая часть временно прекратила свою деятельность. 16% - пришлось пересмотреть свои бизнес-процессы и перепрофилировать бизнес для того, чтобы не закрыться.

Треть предпринимателей указали, что их доходы вдвое уменьшились. Четвертая часть заявила о еще большее падение - на 75%. Это очень характерно как раз для малого и микробизнеса.

Это даже больше, чем они сами прогнозировали весной во время нашего первого опроса. Есть и статистика увольнения рабочих: 8% респондентов уволили половину и более сотрудников, 10% уволили пятую часть штата. Во многих компаниях была распространена практика отправления работников в отпуска за свой счет.

То есть мы говорим о сложной ситуации, которая уже сложилась. То, что положение дел может ухудшиться - подтверждают показатели последнего опроса, которые я озвучила. Я думаю, что определенные небольшие компании после ограничений осенью могут вообще не открыться.

Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине:

Компании меняли привычные бизнес-модели в начале карантина, большое количество компаний перешла на удаленный режим работы. Руководители компаний увеличили коммуникацию с сотрудниками онлайн и заботились об их ментальном здоровьи, а также подчеркивали важность построения доверия онлайн как со своей командой, так и с постоянными и новыми клиентами.

Компании, которые не могли полностью перевести работу в онлайн-режим делали все необходимое, чтобы обезопасить своих сотрудников. А именно, вводили посменный график работы во избежание большого скопления людей, оказывали работникам необходимые средства защиты, адаптировали рабочие зоны в соответствии с новыми требованиями.

Конечно, бизнес-сообщество обеспокоено возможным повторным вспышкой COVID-19, экономическим и потребительским спадом, политической и макроэкономической стабильностью, невозможностью выполнения бизнес-планов. И мы также увидели, что в самые сложные времена бизнес быстро адаптировался и готов к новым вызовам. Быстрое реагирование на новые обстоятельства и способность бизнеса к гибкости дает надежду на мягкий выход Украины из кризиса, чтобы двигать экономику вперед. Диджитализация, верховенство права, ведения эффективного диалога с властью - это именно то ускорение, которое выведет бизнес-процессы на качественно новый уровень и поможет поддержать экономику Украины.