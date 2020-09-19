В Британии объявили вторую волну коронавируса

19 сентября, 2020, 08:23

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии COVID-19

Об этом со ссылкой на BBC News передает Еспресо.TV.

"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной. Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране", - заявил Джонсон.

Британский премьер добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".

Вместе с тем, глава правительства Соединенного Королевства заверил, что власть "держит ситуацию под контролем".

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"Я совершенно не хочу внедрять более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался", - объяснил британский премьер.

Он отметил, что "единственный способ добиться этого - следовать инструкциям".

Джонсон также подчеркнул, что повторный переход на общенациональный карантин является "последним шагом".

Напомним, 18 сентября Израиль вернул жесткий карантин .

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