В оккупированной Алуште ввели ограничения на подачу воды

19 сентября, 2020, 14:57

С 23 сентября 2020-го в Алуште, Партените и Малом Маяке вводят ограничения на подачу воды

Об этом сообщила подконтрольная Кремлю руководительница администрации Алушты Галина Огнева, передает Эспрессо.TV со ссылкой на КримРеалии.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры в подаче воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды ", - заявила Огнева.

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Она отметила, что в Изобильненском водохранилище, от которого зависит город, остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря".

"Снижение давления - это экономия как минимум 10 тыс. кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года. Я прошу вас, дорогие алуштинцы, подойдите к данной ситуации с ответственностью и пониманием . Очень прошу не набирайте на ночь ванны и другие крупные емкости - вода утром, днем и вечером будет! И самое главное - в любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс! " - добавила Огнева.

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Напомним, в конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в Крыму из-за якобы недостатка воды не существует.

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