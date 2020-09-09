Цена за пробник перемирия? Как Россия потребует воду в Крым ради выборов "Слуг народа"

9 сентября, 2020, 13:02

Не так давно Владимиру Зеленскому из Москвы дали понюхать удивительный пробничок мира. Фейкового мира, который очень нужен команде Зеленского, чтобы не пролететь над грядущими местными выборами, как зеленый зонтик Ирины Верещук над "стеклянным мостом"

На днях "всеобъемлющее" перемирие, на которое так надеялся Владимир Александрович, накрылось медным тазом. Точнее гибелью двух наших героев - чью смерть хотели списать за тушение пожара в районе Верхнеторецкого, но оказалось, что это - дело рук врагов.

И теперь Владимир Путин напоминает нашим "грустным клоунам" с Банковой - хотите мира, покупайте его.

Причем его цена "перемирия ради победы на выборах" опять же будет бить по Украине. Потому что если россияне не будут стрелять со стороны Луганска и Донецка, они вполне могут прострелить Херсонщину. И заставить Украину поить российские войска и предприятие "Титан" венского беглеца, пророссийского олигарха Дмитрия Фирташа. Чтобы тот имел средства на оплату труда звездного десанта адвокатов, которые борются с возможностью его экстрадиции в США.

Все складывается так, что Зеленскому из Кремля прямо таки намекают - не будешь приближать "мир" по российскому сценарию, то чем ближе будут выборы, тем больше получишь обстрелов ... Причем президента сознательно заманило в эту ловушку его окружение - сделав своим главным достоянием "перемирие".

И при чем же здесь вода в Крым?

А дело в том, что меньше месяца Владимир Зеленский сказал, что о воде оккупантам в Феодосию и Евпаторию никто не говорит.

Но по ходу опять соврал. Ведь сейчас за активизацию этой темы взялись премьер-министр Денис Шмыгаль и старец особого назначения в ТГК Леонид Кравчук. Вот, что сказал в одном из последних интервью Леонид Макарович: "Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем ".

Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время нас ожидают многочисленные байки о страданиях детишек и стариков, которые умирают в Крыму от жажды. Где-то так как уже делают на медведчуковских гадюшник, где депутаты ОПЗЖ орут, что Украинское государство - то есть новый Третий Рейх, а отказ украинцев поставлять воду на военные базы россиян - то есть ... блокада Ленинграда.

Тем более уже есть официальная информация, что оккупационные власти с начала сентября подают воду в Симферополе всего несколько часов в сутки. А дальше вообще планируют поделить столицу оккупационной власти в Крыму надвое и поставлять воду по четным и нечетным числам.

Только вот интересно, как Шмыгаль и Кравчук будут контролировать как днепровская вода пойдет на нужды гражданского населения после прохождения Чонгару? Это будет контролировать ОБСЕ или же российские военные?

Вот на этих фотографиях наших коллег из проекта "Крим.Реалии" для "Радио Свобода" видно, как подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу. И из пруда, который образовался, оккупанты начали качать воду на нужды Симферополя.

То есть "гражданское население", похоже, - это российские военные и члены их семей. Представители оккупационных властей, которым нужно удержать ситуацию в столице АРК, чтобы избежать возмущения немытых крымчан.

Отдельно хочется спросить Шмыгаля и Кравчука - а людям, которые давали присягу Украине, но первые предали ее в 2014-м нужно давать воду, чтобы они постирали свою уже российскую военную форму или нет?

Идем дальше. Если власть СЭ решит пойти на сознательную государственную измену и помощь оккупантам - возникает еще одна проблема. Северо-Крымский канал за шесть лет потерял свою пригодность. То есть Украина должна еще и ремонтировать его за свой счет? А, во-вторых, как выяснили наши коллеги из "Радио Свобода" - первым счастливчиком от поступления воды в Крым будет разве гражданский олигарх Дмитрий Фирташ, которого держит за шкирку американское правосудие. То есть - это будет означать ренессанс лица, которое с 2014 года потеряло свое влияние и доходы. А еще стало мишенью ФБР.

В условиях, когда государством руководит человек, для которого мир - это тотальная съемочная площадка сериалов "Сваты" и "Слуга народа" - именно вопрос воды в Крым может стать предметом номер один торговли с РФ.

Зеленский настолько подсел на иглу рейтингов и фейковых мира - что может вполне бездумно пойти на усиление власти оккупантов в Крыму и увеличение состояния Фирташа. На оплату адвокатов олигарха от защиты американского правосудия

Интересно, что такая измена не спасет ни Зеленского ни его фан-клуб "какой разница". Потому что еще в марте представитель военной разведки Вадим Скибицкий предупреждал, что РФ не откажется от плана пробить сухопутную связь в Крым. Жаль, что Зеленский и его шмыгали с Кравчуко помогают этому. А не идут в унисон с миром. Потому на днях официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл говорил об оккупированном полуострове.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения".

Наша задача - не пускать воду в Крым, чтобы крымчане, которые ходили на референдум по аннексии, за пять настенных лет почувствовали все преимущества "умереть в России".

Существует только один способ договориться с РФ о мире. Это отправить стрелков из российской стороны и неутомимых укротителей Украины на личные прямые переговоры с Гиви и Моторолой, Захарченко и Жилиным. Наша задача стоять и подавать патроны нашим героям на передовой. А еще предупреждать, чтобы власть не сломала войско с тыла, назначая пророссийских элементов в "Укроборонпром". Но не роздеребанила бюджет на артиллерийские снаряды - пуская эти средства в коронавирусная фонд. Чтобы там они пошли или на "большое строительство", или на зарплаты полиции.