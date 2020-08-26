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Espreso.tvОбществоНе существует никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове, - Данилов по поводу подачи воды в Крым

Не существует никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове, - Данилов по поводу подачи воды в Крым


фото: pravda.com.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в Крыму из-за якобы недостатка воды не существует

Об этом написал Данилов на своей странице в Facebook .

Секретарь СНБО подчеркнул, что местные водные ресурсы на полуострове способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть ", - отметил Данилов.

  • Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что государство готово начать поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.
  • Впоследствии, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что пока нет никаких шансов в ВР рассматривать и принимать решение о возобновлении подачи воды в Крым.

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