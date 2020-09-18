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Espreso.tvОбществоИзраиль вернул жесткий карантин

Израиль вернул жесткий карантин


фото: reuters
В Израиле с сегодняшнего дня начинается второй общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Правительство и парламент Израиля одобрили введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения COVID-19, которая начинается с 14:00 в пятницу. Ожидается, что локдаун в стране продлится до 9 октября.

На этот период придется иудейский праздник нового года Рош га-Шана, который в этом году отмечается 18-20 сентября.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в телеобращении к нации в четверг заявил, что одним из критериев введения новых ограничений стал "красный флаг" от системы здравоохранения, который "подняли" на прошлой неделе. Это связано с существенным увеличением новых случаев заражения, а также ростом количества тяжелобольных пациентов.

По словам Нетаньяху, накануне он провел переговоры с министром здравоохранения Эдельштейн, уполномоченным по вопросам коронавируса профессором Ронни Гамза и другими экспертами по поводу того, обязывает текущая ситуация ужесточить ограничения в стране. В результате этого решено ввести общенациональный локдаун.

Согласно решению властей страны, жителям нельзя будет отходить от домов более чем на 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты. В то же время израильский аэропорт Бен-Гурион будет работать.

Как отмечается, 7000 полицейских и тысяча военных помогут обеспечить соблюдение ограничений. На въездах в города установят до 40 блокпостов.

Это уже второй локдаун в Израиле. В прошлый раз общенациональный карантин ввели во время первой волны пандемии коронавируса.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 18 сентября в Израиле зафиксировано 176,9 тыс. Случаев COVID-19 из которых - 1169 летальных, еще 129 394 человека выздоровели.

В общем число инфицированных коронавируса в мире составляет 30367850 человек, из них 950 555 погибли и 22041314 выздоровели.

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