С понедельника Балуха попытаются вывести из медикаментозного сна

19 сентября, 2020, 11:04

Балух в студии программы "Говорит Великий Львов" фото: youtube.com

Народный депутат Украины, соглава парламентской фракции "Европейская солидарность" рассказала последние подробности по поводу лечения представителя украинцев в Крыму, в прошлом пленника Кремля Владимира Балуха

Об этом утром в субботу, 19 сентября 2020 года, она написала на своей странице, передает Еспресо.TV .

"От врачей Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - отметила она.

Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.

18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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