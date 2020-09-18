Исторический момент - тренер "Колоса" о первой победе в Лиге Европы

18 сентября, 2020, 19:13

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин рад победе над греческим "Арисом" в Лиге Европы

Об этом сообщает Nova Sports.

Украинец подчеркнул, что это первый матч и первая победа "Колоса" в еврокубках.

"Первый матч, первая победа в ЛЕ. Для нас это исторический момент, для нашего молодого клуба. Все очень рады. Вся игра была проведена так, как мы договаривались. Мы выполняли план на игру. Ключевое - подготовка к матчу, хорошо подготовились к сопернику. "Арис" - очень техничная команда. Думаю, им очень мешает поле, чтобы показывать лучшую игру, потому что собраны очень техничные футболисты. А поле команды нивелирует класс "Ариса", - сказал Руслан Костышин.

В третьем квалификационном раунде "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Игра состоится 24 сентября в Хорватии. Начало встречи в 21:45.

17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" из Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .

18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.