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Espreso.tvСпортСтало известно, когда МакГрегор возобновит карьеру

Стало известно, когда МакГрегор возобновит карьеру


фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор планирует возобновить карьеру в следующем году

Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в twitter.

Также эту информацию подтвердил менеджер МакГрегора Оуди Аттар, добавив, что ирландский боец ведет переговоры с промоутерами UFC.

32-летний Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

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