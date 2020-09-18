Стало известно, когда МакГрегор возобновит карьеру

18 сентября, 2020, 19:45

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор планирует возобновить карьеру в следующем году

Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в twitter.

Также эту информацию подтвердил менеджер МакГрегора Оуди Аттар, добавив, что ирландский боец ведет переговоры с промоутерами UFC.

32-летний Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

White also said they are working on some "fun stuff" for Conor McGregor and he is hopeful he'll return in early 2021. - Ariel Helwani (@arielhelwani) September 17, 2020 Напомним, 12 сентября Конора МакГрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.

15 сентября МакГрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb