Хасиды на белорусской границе: у четырех обнаружили COVID-19

18 сентября, 2020, 09:46

У четырех паломников-хасидов, которые находятся на границе Беларуси с Украиной, подтвердили COVID-19

Об этом сообщила глава черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая, пишет Общественное .

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По ее словам, это данные белорусского Красного креста.

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Там заявили, что больные паломники-хасиды отказались от госпитализации.