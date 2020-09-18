Хасиды на белорусской границе: у четырех обнаружили COVID-19
18 сентября, 2020, 09:46
У четырех паломников-хасидов, которые находятся на границе Беларуси с Украиной, подтвердили COVID-19
Об этом сообщила глава черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая, пишет Общественное .
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По ее словам, это данные белорусского Красного креста.
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Там заявили, что больные паломники-хасиды отказались от госпитализации.
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