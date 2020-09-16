Хасиды на белорусской границе: мужчина пытался болотами попасть в Украину, ему запретили въезд на 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба МВД .
"Государственная пограничная служба отмечала и обращалась к иностранным гражданам, которые планировали и планируют попасть в Украину, не пытаться нарушать законодательство Украины. Однако один из иностранцев, несмотря на ограничения въезда, не прислушался этого. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска« новые Яриловичи », что в Черниговской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что этот человек сразу был задержан пограничниками. Нарушителем оказался гражданин Израиля.
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Уточняется, что иностранец для нарушения границы избрал болотистую местность.
На иностранца составили админматериалы по ст. 204-1 КУоАП, а также проставили ему запрете въезда в страну сроком на 5 лет. Его уже принудительно вернули на сопредельную сторону.
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