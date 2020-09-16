Хасиды на белорусской границе обеспечены продуктами, - Енин
16 сентября, 2020, 07:44
Украинская власть и посольства Израиля в Украине и Беларуси обеспечили кошерной едой и напитками хасидов, которые находятся на украинском-белорусской границе, пытаясь попасть в Умань на празднование Рош га-Шана
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.
"Несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками", - написал он.
Читайте также: На украинском-белорусской границе скопилось несколько сотен хасидов, которые хотят попасть в Умань, - ГНСУ
- В нейтральной полосе между Украиной и Беларусью развернуто три модуля и одна палатка для паломников, которых не пропустили украинские пограничники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти