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Espreso.tvОбществоХасиды на белорусской границе обеспечены продуктами, - Енин

Хасиды на белорусской границе обеспечены продуктами, - Енин

Украинская власть и посольства Израиля в Украине и Беларуси обеспечили кошерной едой и напитками хасидов, которые находятся на украинском-белорусской границе, пытаясь попасть в Умань на празднование Рош га-Шана

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

"Несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками", - написал он.

Читайте также: На украинском-белорусской границе скопилось несколько сотен хасидов, которые хотят попасть в Умань, - ГНСУ

  • В нейтральной полосе между Украиной и Беларусью развернуто три модуля и одна палатка для паломников, которых не пропустили украинские пограничники.

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