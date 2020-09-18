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Espreso.tvОбществоХабар "слуге" Юрченко: нардеп не пришел на заседание в ВАКС

Хабар "слуге" Юрченко: нардеп не пришел на заседание в ВАКС


фото: prm.ua
Народный депутат Александр Юрченко не явился в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Судебное заседание отложено на 15 часов. 21 сентября в связи с неявкой народного депутата ", - объявили в суде.

По словам адвокатов, накануне Юрченко сдал тест на COVID-19 и ждет результатов, в соответствии сейчас он должен быть на самоизоляции.

Прокурор САП Андрей Перов заявил, что данное ходатайство может рассматриваться без депутата.

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"Если он не прибыл без уважительных причин, в настоящее время, судья считает, что эти обстоятельства оказали право не появиться. В дальнейшем будет зависеть от результатов диагностики", - отметил прокурор.

  • Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроекту.
  • 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке. В тот же день народному избраннику сообщили о подозрении.
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