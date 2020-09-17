Нардепа Юрченко допросили, для него будут просить арест с возможностью залога в 6,5 млн грн, - САП
17 сентября, 2020, 17:36
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится с ходатайством об избрании меры пресечения нардепу Александру Юрченко, которого подозревают в получении взятки в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что прокурорами САП и детективами НАБУ, после вручения подозрения народному депутату Украины Александру Юрченко, проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
"Да, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", - говорится в сообщении.
В САП отмечают, о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.
- Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроекту.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке.
- Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении , его подозревают в получении взяток за голосование за определенные законопроекты.
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