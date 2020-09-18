Группа хасидов пыталась попасть в Украину из Венгрии, - МВД
Об этом сообщает пресс-служба МВД .
"Сегодня ночью (18 сентября) оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполициею, вскоре остановили транспортное средство" Мерседес ". Им двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пограничники уже направили сообщение для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Соответствующая статья предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.
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Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который представлял из себя украинца. Он также направлялся в Украину ночью. О контроле человек предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит.
Мужчина оказался гражданином Австрии 1985 года, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.
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