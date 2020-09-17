Хасиды на границе надели шаровары и вышиванки и спели гимн Украины
Соответствующее видео обнародовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.
Паломники-хасиды, которых не пускают в Украину на границе возле пограничного пункта "Новые Яриловичи", выполнили украинский гимн, нарядившись в шаровары, вышиванки и шапки с кисточками.
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"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, которые застряли на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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Выполнив гимн, хасиды хором сказали: "Слава Украине! Благодарю тебя, Украина! Спасибо, президент Зеленский!"
Видео - Telegram канал "Украина в шоке":
- Напомним, 15 сентября стало известно, что около тысячи паломников-хасидов скопились на украинско-белорусской границе в надежде попасть в Умань на празднование Рош га-Шана
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