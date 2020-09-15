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Espreso.tvОбщество"Часто приезжает ко мне с друзьями": Фокин заявил, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком

"Часто приезжает ко мне с друзьями": Фокин заявил, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком


фото: Обозреватель
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин не помнит, как и когда именно внучка Мария познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Об этом он сказал в комментарии изданию Гордон .

"Это было так давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими .. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Возможно, это было год назад , возможно, больше. Это было задолго до (приглашение в ТКГ, - ред.). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до тех пор, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента ", - подчеркнул Фокин.

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